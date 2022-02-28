Песков заявил, что указ Путина о спецмерах против США — это только начало
Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Сегодняшним документом глава государства, в частности, обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.
Указ президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах — это только начало ответа Москвы на новые антироссийские санкции Запада из-за специальной военной операции на Украине по защите Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно, не единственный", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста, станет ли указ Путина единственным шагом.
Лайф напоминает: президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.