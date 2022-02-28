Песков заявил, что указ Путина о спецмерах против США — это только начало

Сегодняшним документом глава государства, в частности, обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.

Указ президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах — это только начало ответа Москвы на новые антироссийские санкции Запада из-за специальной военной операции на Украине по защите Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.