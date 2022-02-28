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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 17:38
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Песков заявил, что указ Путина о спецмерах против США — это только начало

Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

Сегодняшним документом глава государства, в частности, обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.

Указ президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах — это только начало ответа Москвы на новые антироссийские санкции Запада из-за специальной военной операции на Украине по защите Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, не единственный", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста, станет ли указ Путина единственным шагом.

Лайф напоминает: президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.

Песков уточнил, что поручение Путина по сохранению кредитных ставок касалось ипотеки
Песков уточнил, что поручение Путина по сохранению кредитных ставок касалось ипотеки
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Татьяна Миссуми
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