ВЦИОМ: 68% россиян поддерживают решение о проведении "Операции Z"
При этом 26% считают, что целью является защита русскоязычного населения ДНР и ЛНР. А каждый пятый уверен, что дело в том, чтобы не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины.
Россияне рассказали, как относятся к проведению специальной военной "Операции Z" на Украине. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство (68%) поддержали данное решение.
При этом против операции выступил каждый пятый участник опроса (22%), а у каждого десятого возникли трудности с ответом. Также 26% респондентов считают, что целью операции является защита русскоязычного населения ДНР и ЛНР. Каждый пятый (20%) думает, что дело в том, чтобы не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины. Такое же число россиян уверены, что проведение операции связано с демилитаризацией на Украине (20%).
Кроме того, 7% заявили, что Россия планирует провести денацификацию Незалежной и изменить её политический курс. При этом 6% выступили за смену недружественного для РФ политического режима, а 4% — за разделение Украины на части и установление там своего влияния.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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