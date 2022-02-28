ВЦИОМ: 68% россиян поддерживают решение о проведении "Операции Z"

При этом 26% считают, что целью является защита русскоязычного населения ДНР и ЛНР. А каждый пятый уверен, что дело в том, чтобы не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины.

Россияне рассказали, как относятся к проведению специальной военной "Операции Z" на Украине. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство (68%) поддержали данное решение.

При этом против операции выступил каждый пятый участник опроса (22%), а у каждого десятого возникли трудности с ответом. Также 26% респондентов считают, что целью операции является защита русскоязычного населения ДНР и ЛНР. Каждый пятый (20%) думает, что дело в том, чтобы не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины. Такое же число россиян уверены, что проведение операции связано с демилитаризацией на Украине (20%).