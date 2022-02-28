Путин может уже сегодня дать новые поручения после переговоров с Киевом

Российско-украинские консультации в Гомельской области Белоруссии заняли пять часов и завершились совсем недавно.

Президент России Владимир Путин, возможно, уже сегодня получит полный доклад по итогам прошедших в Гомельской области переговоров и даст поручения о дальнейших действиях. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

"Конечно, можно", — сказал он в ответ на вопрос, можно ли ожидать этого уже в понедельник.