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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 17:10
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Путин может уже сегодня дать новые поручения после переговоров с Киевом

Российско-украинские консультации в Гомельской области Белоруссии заняли пять часов и завершились совсем недавно.

Президент России Владимир Путин, возможно, уже сегодня получит полный доклад по итогам прошедших в Гомельской области переговоров и даст поручения о дальнейших действиях. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

"Конечно, можно", — сказал он в ответ на вопрос, можно ли ожидать этого уже в понедельник.

Песков при этом отметил, что доклад главе государства о прошедших российско-украинских переговорах представит Мединский.

Мединский — об итогах переговоров с украинцами: Нашли некоторые точки
Мединский — об итогах переговоров с украинцами: Нашли некоторые точки

Лайф уже сообщал, что российско-украинские переговоры в Гомельской области Белоруссии заняли пять часов и завершились совсем недавно. По итогам встречи советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал короткое заявление, согласно которому стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, главный итог переговоров — то, что стороны услышали друг друга. А руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".

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Обложка © Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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