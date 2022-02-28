Путин может уже сегодня дать новые поручения после переговоров с Киевом
Российско-украинские консультации в Гомельской области Белоруссии заняли пять часов и завершились совсем недавно.
Президент России Владимир Путин, возможно, уже сегодня получит полный доклад по итогам прошедших в Гомельской области переговоров и даст поручения о дальнейших действиях. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
"Конечно, можно", — сказал он в ответ на вопрос, можно ли ожидать этого уже в понедельник.
Песков при этом отметил, что доклад главе государства о прошедших российско-украинских переговорах представит Мединский.
Лайф уже сообщал, что российско-украинские переговоры в Гомельской области Белоруссии заняли пять часов и завершились совсем недавно. По итогам встречи советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал короткое заявление, согласно которому стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, главный итог переговоров — то, что стороны услышали друг друга. А руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".
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