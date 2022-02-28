Мединский — об итогах переговоров с украинцами: Нашли некоторые точки

В настоящее время стороны намерены вернуться в столицы, чтобы провести консультации.

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".

"Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", — сообщил он по итогам встречи журналистам.