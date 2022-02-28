Мединский — об итогах переговоров с украинцами: Нашли некоторые точки
Российско-украинские переговоры. Фото © Telegram / BELTA
В настоящее время стороны намерены вернуться в столицы, чтобы провести консультации.
Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".
"Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", — сообщил он по итогам встречи журналистам.
По его словам, следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. В настоящее время стороны намерены вернуться в столицы, чтобы провести консультации. Украинская делегация уже отбыла.
Напомним, Москва предлагала провести Киеву переговоры в Минске, однако получила отказ. Позже стороны договорились встретиться в Гомельской области, недалеко от украинской границы. Российская делегация находится в Белоруссии с воскресенья, 27 февраля. Её возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская делегация прибыла на вертолётах в понедельник, 28 февраля. Переговоры стартовали около 14:00 мск и прошли в три раунда.