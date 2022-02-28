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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 16:33
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Мединский — об итогах переговоров с украинцами: Нашли некоторые точки

Российско-украинские переговоры. Фото © Telegram / BELTA

Российско-украинские переговоры. Фото © Telegram / BELTA

В настоящее время стороны намерены вернуться в столицы, чтобы провести консультации.

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".

"Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", сообщил он по итогам встречи журналистам.

По его словам, следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. В настоящее время стороны намерены вернуться в столицы, чтобы провести консультации. Украинская делегация уже отбыла.

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Напомним, Москва предлагала провести Киеву переговоры в Минске, однако получила отказ. Позже стороны договорились встретиться в Гомельской области, недалеко от украинской границы. Российская делегация находится в Белоруссии с воскресенья, 27 февраля. Её возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская делегация прибыла на вертолётах в понедельник, 28 февраля. Переговоры стартовали около 14:00 мск и прошли в три раунда.

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Андрей Бражников
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