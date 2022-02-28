Стартовал третий раунд переговоров Украины и России, он может стать финальным

Встреча делегаций длится уже больше четырёх часов. Стороны в ходе дискуссий сделали два перерыва, однако подробности не разглашаются.

Третий и, возможно, завершающий раунд переговоров российской и украинской делегаций начался в Гомельской области Белоруссии. Об этом рассказал РИА "Новости" источник в дипломатических кругах.