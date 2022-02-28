Стартовал третий раунд переговоров Украины и России, он может стать финальным
Российско-украинские переговоры. Фото © Telegram / BELTA
Встреча делегаций длится уже больше четырёх часов. Стороны в ходе дискуссий сделали два перерыва, однако подробности не разглашаются.
Третий и, возможно, завершающий раунд переговоров российской и украинской делегаций начался в Гомельской области Белоруссии. Об этом рассказал РИА "Новости" источник в дипломатических кругах.
"Только что зашли, начался третий раунд переговоров, этот, предположительно, будет финальным", — уточнил собеседник агентства и добавил, что переговоры идут больше четырёх часов, уже сделано два перерыва.
Напомним, Москва предлагала провести Киеву переговоры в Минске, однако получила отказ. Позже стороны договорились встретиться в Гомельской области, недалеко от украинской границы. Российская делегация находится в Белоруссии с воскресенья, 27 февраля. Её возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская делегация прибыла на вертолётах в понедельник, 28 февраля. В офисе главы Украины Владимира Зеленского сообщили, что намерены требовать отвода российских войск и прекращения огня.