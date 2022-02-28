Боррель рассказал об исключениях в санкциях ЕС против Лаврова
Сергей Лавров и Жозеп Боррель. Фото © Getty Images / Burak Akbulut / Anadolu Agency
Глава МИД РФ 28 февраля – 1 марта должен был посетить Женеву, где планировалось его участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению, но против него ввели ограничения.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не зашёл настолько далеко, чтобы запретить дипломатические поездки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, подчеркнув, что санкции ЕС допускают исключения.
"Санкции делают исключения по дипломатическим причинам. Мы не зашли настолько далеко, чтобы запретить дипломатические поездки Лаврова", — ответил Жозеп Боррель на вопрос журналистов о том, не помешали ли рестрикции ЕС поездке российского министра в Женеву.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 февраля – 1 марта должен был посетить Женеву, где планировалось его участие в сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению.
Ранее США, Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против руководителей РФ. Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.