Боррель рассказал об исключениях в санкциях ЕС против Лаврова

Глава МИД РФ 28 февраля – 1 марта должен был посетить Женеву, где планировалось его участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению, но против него ввели ограничения.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не зашёл настолько далеко, чтобы запретить дипломатические поездки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, подчеркнув, что санкции ЕС допускают исключения.

"Санкции делают исключения по дипломатическим причинам. Мы не зашли настолько далеко, чтобы запретить дипломатические поездки Лаврова", — ответил Жозеп Боррель на вопрос журналистов о том, не помешали ли рестрикции ЕС поездке российского министра в Женеву.