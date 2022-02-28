Генеральная Ассамблея ООН открыла спецсессию по Украине

В последний раз она созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. А всего с начала работы ООН таких сессий было десять.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине открылась в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Она была созвана по инициативе США и Албании.

Планируется, что на спецсессии будет представлена резолюция по ситуации на Украине. В последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. Всего же с начала работы ООН таких сессий было десять. В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы.