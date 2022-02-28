Генеральная Ассамблея ООН открыла спецсессию по Украине
В последний раз она созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. А всего с начала работы ООН таких сессий было десять.
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине открылась в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Она была созвана по инициативе США и Албании.
Планируется, что на спецсессии будет представлена резолюция по ситуации на Украине. В последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. Всего же с начала работы ООН таких сессий было десять. В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы.
Ранее Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине. За резолюцию свои голоса отдали 11 членов СБ ООН, против высказалась Россия. Так как голосование является процедурным, право вето не действует. Три страны (Китай, Индия, ОАЭ) воздержались.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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