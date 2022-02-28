Ветеран МВД Игнатов назвал последствия освобождения Зеленским уголовников для службы в ВСУ

По словам специалиста, это приведёт к грабежам и разбоям на улицах. Вчерашним зэкам всё равно, кого убивать ради собственной наживы.

На Украине стоит ожидать всплеска уличной преступности после приказа президента Владимира Зеленского освободить из тюрем заключённых, готовых воевать с российскими войсками. Об этом рассказал бывший оперсотрудник МВД России Михаил Игнатов.

"Кому они дали оружие? Уголовникам, отморозкам, тем, кому наплевать на жизнь человека. Они уже перешли эту грань, им всё равно, кого убить", — возмутился Игнатов в эфире радио Sputnik.

По его словам, мирные жители Украины оказались в опасности из-за подобных преступных приказов своих властей. Человек, вышедший за продуктами, может оказаться ограблен, а в худшем случае убит из-за небольшой суммы денег.