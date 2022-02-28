Ветеран МВД Игнатов назвал последствия освобождения Зеленским уголовников для службы в ВСУ
По словам специалиста, это приведёт к грабежам и разбоям на улицах. Вчерашним зэкам всё равно, кого убивать ради собственной наживы.
На Украине стоит ожидать всплеска уличной преступности после приказа президента Владимира Зеленского освободить из тюрем заключённых, готовых воевать с российскими войсками. Об этом рассказал бывший оперсотрудник МВД России Михаил Игнатов.
"Кому они дали оружие? Уголовникам, отморозкам, тем, кому наплевать на жизнь человека. Они уже перешли эту грань, им всё равно, кого убить", — возмутился Игнатов в эфире радио Sputnik.
По его словам, мирные жители Украины оказались в опасности из-за подобных преступных приказов своих властей. Человек, вышедший за продуктами, может оказаться ограблен, а в худшем случае убит из-за небольшой суммы денег.
Тем более власти Незалежной уже бесконтрольно раздали автоматы всем желающим. Это шаг к грабежам и разбоям на улицах. Раздача неучтённого оружия — преступление против жителей Украины, отметил эксперт. И не стоит надеяться, что эти автоматы кто-то потом добровольно вернёт властям.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Населению власти раздали около 20 тысяч автоматов. А украинский лидер Владимир Зеленский принял решение освободить из тюрем заключённых с военным опытом.
Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine