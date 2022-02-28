Путин заявил Макрону, что урегулирование на Украине возможно только с учётом интересов РФ
При этом Москва открыта к переговорам с представителями Киева и рассчитывает, что они приведут к результатам, добавили в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Парижа, "серьёзно и обстоятельно" обсудили все аспекты ситуации вокруг Украины. Об итогах беседы сообщает Кремль.
Французская сторона выразила надежду на скорейшее урегулирование конфликта на Украине через диалог и переговоры. Владимир Путин ответил, что это возможно только при учёте интересов России.
"Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", — говорится в сообщении.
При этом Москва открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к результатам, добавили в Кремле.
Владимир Путин также объяснил Эмманюэлю Макрону, что российские военнослужащие не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам, а угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита.
Предыдущий разговор лидеров состоялся 24 февраля, в день начала специальной военной операции России по защите Донбасса. В ходе беседы Путин объяснил Макрону причины принятия такого решения, а президент Франции позже рассказал, что звонил российскому коллеге по просьбе Владимира Зеленского.
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