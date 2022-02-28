Путин заявил Макрону, что урегулирование на Украине возможно только с учётом интересов РФ

При этом Москва открыта к переговорам с представителями Киева и рассчитывает, что они приведут к результатам, добавили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Парижа, "серьёзно и обстоятельно" обсудили все аспекты ситуации вокруг Украины. Об итогах беседы сообщает Кремль.

Французская сторона выразила надежду на скорейшее урегулирование конфликта на Украине через диалог и переговоры. Владимир Путин ответил, что это возможно только при учёте интересов России.

"Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", — говорится в сообщении.

При этом Москва открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к результатам, добавили в Кремле.