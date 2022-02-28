Путин провёл телефонный разговор с Макроном

Предыдущий разговор лидеров состоялся 24 февраля, в день начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщили агентства France-Presse и Reuters, информацию также подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.