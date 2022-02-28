Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Предыдущий разговор лидеров состоялся 24 февраля, в день начала специальной военной операции России по защите Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщили агентства France-Presse и Reuters, информацию также подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да. Сейчас будет наше сообщение", — заявил он РИА "Новости".
Предыдущий разговор лидеров состоялся 24 февраля, в день начала специальной военной операции России по защите Донбасса. В ходе беседы Путин объяснил Макрону причины принятия такого решения, а президент Франции позже рассказал, что звонил российскому коллеге по просьбе Владимира Зеленского.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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