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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 15:05
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В России запустили горячую линию "СТОП НАЦИЗМ"

Жители Украины, ДНР и ЛНР могут на неё сообщить обо всех преступлениях, которые происходили в последние восемь лет, а также продолжаются до сих пор.

В России запустили горячую линию "СТОП НАЦИЗМ", с помощью которой можно поделиться фактами любой дискриминации или нацизма. Об этом пишет "РИА ФАН".

"ФАН и медиагруппа "Патриот" запустили горячую линию "СТОП НАЦИЗМ" для всех, кому есть что рассказать о фактах любой дискриминации или нацизма во всех его проявлениях!" — говорится в сообщении.

Обращение направлено к жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, которые могут сообщить обо всех преступлениях, которые происходили в последние восемь лет, а также продолжаются до сих пор, в частности, о нападениях и нахождении групп нацистов, а также о незаконном оружии. Всю информацию можно передать по номерам +7 (931) 323-77-34 и +7 (981) 766-99-15, а также в сообщениях.

"Медиагруппа "Патриот" ищет правду! Восьмилетнее кровопролитие в Донбассе, где 2920 дней из-за украинских нацистов царила смерть, отбиравшая жизни невинных детей, женщин и стариков… Хватит молчать!" — сообщается на сайте.

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Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.


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Обложка © Shutterstock

Николь Вербер
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