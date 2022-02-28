Жители Украины, ДНР и ЛНР могут на неё сообщить обо всех преступлениях, которые происходили в последние восемь лет, а также продолжаются до сих пор.

В России запустили горячую линию "СТОП НАЦИЗМ", с помощью которой можно поделиться фактами любой дискриминации или нацизма. Об этом пишет "РИА ФАН".

"ФАН и медиагруппа "Патриот" запустили горячую линию "СТОП НАЦИЗМ" для всех, кому есть что рассказать о фактах любой дискриминации или нацизма во всех его проявлениях!" — говорится в сообщении.

Обращение направлено к жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, которые могут сообщить обо всех преступлениях, которые происходили в последние восемь лет, а также продолжаются до сих пор, в частности, о нападениях и нахождении групп нацистов, а также о незаконном оружии. Всю информацию можно передать по номерам +7 (931) 323-77-34 и +7 (981) 766-99-15, а также в сообщениях.