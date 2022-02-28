Политолог Савин объяснил принципы западной "империи лжи", о которой говорил Путин
По его мнению, чтобы понять истинную позицию этих стран, нужно смотреть на то, как их власти ведут себя по отношению к другим государствам.
Президент России Владимир Путин был прав, назвав западное сообщество "империей лжи", считает политолог Леонид Савин. По его мнению, российский лидер кратко выразил суть американской политики и их информационной кампании.
"Это термин не новый. Он использовался много лет назад не только Советским Союзом, но и даже европейскими странами. Это связано с пониманием механизмов информационной кампании, которую проводят американские СМИ. Это очень тонкие механизмы, разработанные на понимании работы человеческой психики. Они это активно эксплуатируют. Там мало СМИ, которые работают с реальными фактами. В основном это пропаганда и идеология", — объяснил в беседе с Лайфом Савин.
По его мнению, истинные цели западных стран можно понять, если посмотреть на то, о чём они говорят, и сравнить с тем, что они на самом деле делают. Причём это касается не только конфликта между Россией и Украиной, но и ситуации во многих других странах.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
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