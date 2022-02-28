Политолог Савин объяснил принципы западной "империи лжи", о которой говорил Путин

По его мнению, чтобы понять истинную позицию этих стран, нужно смотреть на то, как их власти ведут себя по отношению к другим государствам.

Президент России Владимир Путин был прав, назвав западное сообщество "империей лжи", считает политолог Леонид Савин. По его мнению, российский лидер кратко выразил суть американской политики и их информационной кампании.

"Это термин не новый. Он использовался много лет назад не только Советским Союзом, но и даже европейскими странами. Это связано с пониманием механизмов информационной кампании, которую проводят американские СМИ. Это очень тонкие механизмы, разработанные на понимании работы человеческой психики. Они это активно эксплуатируют. Там мало СМИ, которые работают с реальными фактами. В основном это пропаганда и идеология", — объяснил в беседе с Лайфом Савин.