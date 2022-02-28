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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 12:30
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Путин назвал западное сообщество "империей лжи"

Западные страны ввели ограничения против РФ после того, как президент объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса.

Путин на совещании по экономике. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике предложил обсудить санкции, которые пытается реализовать "империя лжи" — Запад.

"Я пригласил вас, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Имея в виду и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своём выступлении, эта империя лжи, сейчас пытается реализовать в отношении нашей страны", — отметил глава государства.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.

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Александр Юнашев
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