Путин назвал западное сообщество "империей лжи"
Западные страны ввели ограничения против РФ после того, как президент объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса.
Путин на совещании по экономике. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике предложил обсудить санкции, которые пытается реализовать "империя лжи" — Запад.
"Я пригласил вас, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Имея в виду и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своём выступлении, эта империя лжи, сейчас пытается реализовать в отношении нашей страны", — отметил глава государства.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.