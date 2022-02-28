Путин назвал западное сообщество "империей лжи"

Западные страны ввели ограничения против РФ после того, как президент объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса.

"Я пригласил вас, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Имея в виду и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своём выступлении, эта империя лжи, сейчас пытается реализовать в отношении нашей страны", — отметил глава государства.