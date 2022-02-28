МИД: ЕС заставил российских дипломатов получать визы

Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме могли ездить и с той, и с другой стороны.

Замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что власти Европейского союза (ЕС) заставили обладателей российских дипломатических паспортов получать визы для въезда на свою территорию.

"Из тех решений, которые есть на бумаге, есть некоторые ограничения. Например, вводится выдача виз по дипломатическим паспортам. Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны", — поделился Иванов.