МИД: ЕС заставил российских дипломатов получать визы
Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме могли ездить и с той, и с другой стороны.
Замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что власти Европейского союза (ЕС) заставили обладателей российских дипломатических паспортов получать визы для въезда на свою территорию.
"Из тех решений, которые есть на бумаге, есть некоторые ограничения. Например, вводится выдача виз по дипломатическим паспортам. Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны", — поделился Иванов.
По словам замглавы МИД, официальных решений стран Евросоюза об ограничении в выдаче российским гражданам виз пока нет. Он также подчеркнул, что Россия пока не планирует отзывать своих послов из европейских стран.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди всего прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
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