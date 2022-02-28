Депутат Затулин объяснил решение Грузии не вводить антироссийские санкции
Сотрудничество двух стран открывает массу возможностей, поэтому разрывать все связи по примеру Запада очень недальновидно.
Отказ Грузии присоединяться к антироссийским санкциям Запада говорит о том, что страна не хочет лишать себя дополнительных возможностей, которые даёт сотрудничество с Москвой. Об этом сказал зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Это лишний раз свидетельствует о прагматизме людей в Грузии, стоящих у власти. Они понимают, что их экономика очень сильно зависит от российского рынка", — отметил он в разговоре с "Газетой.ru", положительно оценив решение Грузии не вводить рестрикции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако ряд стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
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