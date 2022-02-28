Депутат Затулин объяснил решение Грузии не вводить антироссийские санкции

Сотрудничество двух стран открывает массу возможностей, поэтому разрывать все связи по примеру Запада очень недальновидно.

Отказ Грузии присоединяться к антироссийским санкциям Запада говорит о том, что страна не хочет лишать себя дополнительных возможностей, которые даёт сотрудничество с Москвой. Об этом сказал зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.