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Опубликовано 28 февраля 2022, 12:14

МИД рассказал о работе по возвращению застрявших за границей россиян

Ранее ЕС закрыл своё воздушное пространство для российских самолётов из-за действий Москвы на Украине.

Россия в настоящий момент решает вопрос организации вывоза своих граждан, которые не могут вылететь из стран Европы на родину в связи с отменой рейсов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Прорабатывается. Есть поручение правительства на этот счёт, этим занимается и Министерство транспорта, и Ростуризм, и Министерство иностранных дел. Работа ведётся", ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Лайф рассказал, что Евросоюз планирует полностью закрыть небо для России из-за начала Москвой военной "Операции Z" на Украине по защите Донбасса. Позже стало известно об одобрении инициативы всеми 27 странами объединения. Решение о закрытии воздушного пространства Евросоюза для России вступило в силу 28 февраля. Под запрет попали в том числе самолёты и вертолёты, не зарегистрированные в РФ, но находящиеся в собственности или аренде у российских физических и юридических лиц.

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Татьяна Миссуми
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