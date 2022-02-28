Роскомнадзор потребовал от TikTok убрать из рекомендаций военный контент
По данным ведомства, в большинстве случаев такие ролики рассчитаны на детскую аудиторию и имеют ярко выраженный антироссийский характер.
Администрация "Тиктока" должна убрать из рекомендаций для несовершеннолетних пользователей контент с военной и политической тематикой. Такое требование к соцсети выдвинул Роскомнадзор.
"Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok Pte. Ltd. исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Эти требования связаны с тем, что в соцсети стали активно распространяться ролики по военной спецоперации на Украине, также появилось много политического контента, связанного с этой темой. Причём в большинстве случаев видеоролики рассчитаны на детскую аудиторию и имеют ярко выраженный антироссийский характер, подчеркнули в Роскомнадзоре.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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