Роскомнадзор потребовал от TikTok убрать из рекомендаций военный контент

По данным ведомства, в большинстве случаев такие ролики рассчитаны на детскую аудиторию и имеют ярко выраженный антироссийский характер.

Администрация "Тиктока" должна убрать из рекомендаций для несовершеннолетних пользователей контент с военной и политической тематикой. Такое требование к соцсети выдвинул Роскомнадзор.

"Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok Pte. Ltd. исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эти требования связаны с тем, что в соцсети стали активно распространяться ролики по военной спецоперации на Украине, также появилось много политического контента, связанного с этой темой. Причём в большинстве случаев видеоролики рассчитаны на детскую аудиторию и имеют ярко выраженный антироссийский характер, подчеркнули в Роскомнадзоре.