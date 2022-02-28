МИД России исключил отзыв послов из стран Евросоюза
В настоящее время отдельные западные страны стали отзывать дипломатов из России в связи с ситуацией на Украине.
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва не рассматривает возможность отзыва послов из европейских стран или представителя РФ при ЕС. В настоящее время отдельные западные страны стали отзывать своих послов из России в связи с ситуацией на Украине. Журналисты уточнили, ответит ли наша страна тем же.
"Нет", — заявил замглавы МИД России Евгений Иванов в ответ на соответствующий вопрос "Интерфакса".
Лайф сообщал, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса между тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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