МИД России исключил отзыв послов из стран Евросоюза

В настоящее время отдельные западные страны стали отзывать дипломатов из России в связи с ситуацией на Украине.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва не рассматривает возможность отзыва послов из европейских стран или представителя РФ при ЕС. В настоящее время отдельные западные страны стали отзывать своих послов из России в связи с ситуацией на Украине. Журналисты уточнили, ответит ли наша страна тем же.

"Нет", — заявил замглавы МИД России Евгений Иванов в ответ на соответствующий вопрос "Интерфакса".