МИД ФРГ исключил полное отключение России от SWIFT
Там отметили, что остаются возможными транзакции не только по оплате поставок энергоносителей, но и касающиеся гуманитарной сферы.
Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что о полном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT из-за "Операции Z" речь не идёт.
"Чтобы не было недоразумений, речь [касательно исключений] идёт не только о поставках энергоносителей, например, важно сохранить возможность расчётов с Россией в различных других сферах", — пояснила Зассе на брифинге.
Она отметила, что это также касается предоставления гуманитарной помощи, легитимных экономических сделок и гражданского общества.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Администрация SWIFT уже подтвердила готовность к антироссийским ограничениям.
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