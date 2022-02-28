МИД ФРГ исключил полное отключение России от SWIFT

Там отметили, что остаются возможными транзакции не только по оплате поставок энергоносителей, но и касающиеся гуманитарной сферы.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что о полном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT из-за "Операции Z" речь не идёт.

"Чтобы не было недоразумений, речь [касательно исключений] идёт не только о поставках энергоносителей, например, важно сохранить возможность расчётов с Россией в различных других сферах", — пояснила Зассе на брифинге.