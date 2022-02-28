Португалия может принять этап "Формулы-1" вместо Гран-при России

Ранее руководство королевских гонок отменило заезды на трассе в Сочи.

Португалия может принять этап Гран-при "Формулы-1" после того, как были отменены гонки в России. Об этом пишет Correio da Manhа.

В частности, заезды могут пройти на автодроме в Алгарве, руководство которого уже ведёт соответствующие переговоры с боссами королевских гонок. Помимо Португалии на проведение этапа претендуют Германия и Турция.