Португалия может принять этап "Формулы-1" вместо Гран-при России
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Ранее руководство королевских гонок отменило заезды на трассе в Сочи.
Португалия может принять этап Гран-при "Формулы-1" после того, как были отменены гонки в России. Об этом пишет Correio da Manhа.
В частности, заезды могут пройти на автодроме в Алгарве, руководство которого уже ведёт соответствующие переговоры с боссами королевских гонок. Помимо Португалии на проведение этапа претендуют Германия и Турция.
Ранее Лайф сообщал, что руководство "Формулы-1" на фоне ситуации на Украине приняло решение отменить этап Гран-при России в этом году.