Госдеп обновил рекомендации для американцев о порядке посещения России и Белоруссии
В перечень добавили обоснования действующих советов для граждан, упоминая "Операцию Z", которую проводит Москва.
Госдепартамент США дополнил рекомендации американцам воздерживаться от поездок в Россию и Белоруссию, а также порекомендовал покинуть эти страны, поскольку на Украине проводится российская "Операция Z", говорится в соответствующем заявлении.
В документе Госдепартамент повторно опубликовал рекомендации, касающиеся поездок в Россию и Белоруссию, они заменяют предыдущие аналогичные документы. В обоих случаях в перечень обоснований данных рекомендаций добавлено упоминание специальной военной операции, которую проводит Россия. Власти США и раньше рекомендовали американцам не ездить в РФ, а также в Белоруссию по различным причинам.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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