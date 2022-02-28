Госдеп обновил рекомендации для американцев о порядке посещения России и Белоруссии

Госдепартамент США дополнил рекомендации американцам воздерживаться от поездок в Россию и Белоруссию, а также порекомендовал покинуть эти страны, поскольку на Украине проводится российская "Операция Z", говорится в соответствующем заявлении.

В документе Госдепартамент повторно опубликовал рекомендации, касающиеся поездок в Россию и Белоруссию, они заменяют предыдущие аналогичные документы. В обоих случаях в перечень обоснований данных рекомендаций добавлено упоминание специальной военной операции, которую проводит Россия. Власти США и раньше рекомендовали американцам не ездить в РФ, а также в Белоруссию по различным причинам.