МВД поможет гражданам Украины, ДНР и ЛНР продлить сроки пребывания в России
В ведомстве также подчеркнули, что они смогут получить временное убежище, патент на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство и гражданство.
МВД России планирует оказать содействие гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик в продлении сроков пребывания на территории страны в связи с закрытием пунктов пропуска на границе, сообщили в пресс-центре ведомства.
"Министерство внутренних дел Российской Федерации информирует, что в связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Украиной территориальные органы МВД России ориентированы на оказание содействия гражданам Украины, ДНР и ЛНР в продлении срока пребывания на территории РФ", — сказали в пресс-центре.
Кроме того, в МВД России подчеркнули, что эти граждане также смогут получить временное убежище, патент на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки. Для этого им нужно обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов ведомства. Помимо этого украинским автомобилистам, управляющим машиной с зарубежными регистрационными знаками, в случае нападения и при возникновении угрозы личной безопасности рекомендуется незамедлительно обратиться в ближайшее подразделение органов внутренних дел либо сообщить о произошедшем по телефонам экстренных служб 112 или 02, отметили в МВД.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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