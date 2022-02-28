МВД поможет гражданам Украины, ДНР и ЛНР продлить сроки пребывания в России

"Министерство внутренних дел Российской Федерации информирует, что в связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Украиной территориальные органы МВД России ориентированы на оказание содействия гражданам Украины, ДНР и ЛНР в продлении срока пребывания на территории РФ", — сказали в пресс-центре.

Кроме того, в МВД России подчеркнули, что эти граждане также смогут получить временное убежище, патент на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки. Для этого им нужно обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов ведомства. Помимо этого украинским автомобилистам, управляющим машиной с зарубежными регистрационными знаками, в случае нападения и при возникновении угрозы личной безопасности рекомендуется незамедлительно обратиться в ближайшее подразделение органов внутренних дел либо сообщить о произошедшем по телефонам экстренных служб 112 или 02, отметили в МВД.