Мизулина сообщила об увеличении фейков о событиях на Украине до 1,3 миллиона

Большая часть дезинформации — это старые факты зверств ВСУ в Донбассе и убийств мирных граждан.

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что число фейков в русскоязычном сегменте Интернета о событиях на Украине увеличилось до 1 миллиона 300 тысяч.

"На данный момент с помощью системы искусственного интеллекта обнаружено более 1 млн 300 тыс. фейков [о событиях на Украине], которые распространяются в русскоязычном сегменте сети Интернет", — заявила Мизулина в эфире телеканала "Россия 24".