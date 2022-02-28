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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 16:15
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Мизулина сообщила об увеличении фейков о событиях на Украине до 1,3 миллиона

Екатерина Мизулина. Фото © Wikipedia

Екатерина Мизулина. Фото © Wikipedia

Большая часть дезинформации — это старые факты зверств ВСУ в Донбассе и убийств мирных граждан.

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что число фейков в русскоязычном сегменте Интернета о событиях на Украине увеличилось до 1 миллиона 300 тысяч.

"На данный момент с помощью системы искусственного интеллекта обнаружено более 1 млн 300 тыс. фейков [о событиях на Украине], которые распространяются в русскоязычном сегменте сети Интернет", — заявила Мизулина в эфире телеканала "Россия 24".

Она указала на то, что большая часть фейковых новостей — это старые факты зверств украинских военных в Донбассе, убийств мирных граждан, а также постановочные данные, снятые для того, чтобы эту дезинформацию распространять.

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Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Виктория Дитрих
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