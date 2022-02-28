В Белгороде 18-летние парни попросились добровольцами на "Операцию Z", им отказали

Дело в том, что в ней, согласно приказу Минобороны РФ, принимают участие только офицеры и контрактники.

Добровольцы изъявили желание помочь военным, проводящим спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Видео © Telegram / SHOT

Восемнадцатилетние добровольцы пришли к военкомату в Белгороде, чтобы записаться на воинскую службу и принять участие в специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Об этом передаёт телеграм-канал SHOT.

"Мы сегодня пришли к Военному комиссариату Белгородской области, дабы записаться в ряды добровольцев Вооружённых сил РФ и защищать родину, как это делали наши деды и прадеды", — сказали бравые парни.