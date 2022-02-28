В Белгороде 18-летние парни попросились добровольцами на "Операцию Z", им отказали
Дело в том, что в ней, согласно приказу Минобороны РФ, принимают участие только офицеры и контрактники.
Добровольцы изъявили желание помочь военным, проводящим спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Видео © Telegram / SHOT
Восемнадцатилетние добровольцы пришли к военкомату в Белгороде, чтобы записаться на воинскую службу и принять участие в специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Об этом передаёт телеграм-канал SHOT.
"Мы сегодня пришли к Военному комиссариату Белгородской области, дабы записаться в ряды добровольцев Вооружённых сил РФ и защищать родину, как это делали наши деды и прадеды", — сказали бравые парни.
Они выразили желание помогать военным, проводящим спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Однако парням отказали, поскольку в ней принимают участие только офицеры и контрактники.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка. Кадр из видео © Telegram / SHOT