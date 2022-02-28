Минобороны РФ: В "Операции Z" на Украине участвуют только офицеры и контрактники
Также в ведомстве добавили, что все населённые пункты, перешедшие под контроль российских военных, продолжают жить в обычном режиме.
В российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, принимают участие только офицеры и контрактники. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"В специальной военной операции от Российских вооружённых сил принимают участие только офицеры и военнослужащие по контракту", — говорится в сообщении ведомства.
Также в министерстве добавили, что все населённые пункты, перешедшие под контроль российских военных, продолжают жить в обычном режиме, функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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