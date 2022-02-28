Минобороны РФ: В "Операции Z" на Украине участвуют только офицеры и контрактники

Также в ведомстве добавили, что все населённые пункты, перешедшие под контроль российских военных, продолжают жить в обычном режиме.

В российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, принимают участие только офицеры и контрактники. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В специальной военной операции от Российских вооружённых сил принимают участие только офицеры и военнослужащие по контракту", — говорится в сообщении ведомства.