Украина официально признала, что "героически погибшие" защитники острова Змеиный живы
Пехотинцев и пограничников ошибочно посчитали умершими, а Зеленский успел пообещать им присвоить звание Героя Украины посмертно.
Киев официально признал, что украинские военнослужащие, защищавшие остров Змеиный 26 февраля и объявленные им "героически погибшими", в действительности живы. Об этом в твиттере Генерального штаба ВСУ сообщила служба связей с общественностью командования ВМС ВС Украины.
Ранее о гибели морских пехотинцев и пограничников сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, больше 100 солдат погибли в первый день спецоперации России. Однако оказалось, что военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. На острове были повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод.
"Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними всё хорошо! Связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать о его судьбе были тщетными. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами", — объяснили в ВСУ.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. В ФСБ РФ рассказали, что пограничники Украины десятками переходят на российскую сторону. А в Севастополь доставили более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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