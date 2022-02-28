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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 12:42
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Украина официально признала, что "героически погибшие" защитники острова Змеиный живы

Пехотинцев и пограничников ошибочно посчитали умершими, а Зеленский успел пообещать им присвоить звание Героя Украины посмертно.

Киев официально признал, что украинские военнослужащие, защищавшие остров Змеиный 26 февраля и объявленные им "героически погибшими", в действительности живы. Об этом в твиттере Генерального штаба ВСУ сообщила служба связей с общественностью командования ВМС ВС Украины.

Ранее о гибели морских пехотинцев и пограничников сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, больше 100 солдат погибли в первый день спецоперации России. Однако оказалось, что военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. На острове были повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод.

"Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними всё хорошо! Связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать о его судьбе были тщетными. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами", — объяснили в ВСУ.

ФСБ показала кадры перехода ещё девяти пограничников Украины на сторону России
ФСБ показала кадры перехода ещё девяти пограничников Украины на сторону России

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. В ФСБ РФ рассказали, что пограничники Украины десятками переходят на российскую сторону. А в Севастополь доставили более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Пресс-служба президента Украины

Александра Васильева
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