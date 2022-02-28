Украина официально признала, что "героически погибшие" защитники острова Змеиный живы

Пехотинцев и пограничников ошибочно посчитали умершими, а Зеленский успел пообещать им присвоить звание Героя Украины посмертно.

Киев официально признал, что украинские военнослужащие, защищавшие остров Змеиный 26 февраля и объявленные им "героически погибшими", в действительности живы. Об этом в твиттере Генерального штаба ВСУ сообщила служба связей с общественностью командования ВМС ВС Украины.

Ранее о гибели морских пехотинцев и пограничников сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, больше 100 солдат погибли в первый день спецоперации России. Однако оказалось, что военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. На острове были повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод.