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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 12:51
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Вашингтон ввёл санкции против РФПИ и его главы Дмитриева

Кроме того, американским гражданам запретили осуществлять операции с Банком РФ, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов.

Вашингтон вводит санкции против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и самого фонда из-за спецоперации на Украине. Об этом в ходе специального телефонного брифинга сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы полностью заблокировали Российский фонд прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева", — сказал он, отметив, что меры начинают действовать с понедельника.

Кроме того, Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором говорится, что теперь американским гражданам запрещено осуществлять операции с Банком РФ, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и российским Минфином. Сообщается, что эти санкционные меры "обездвижат" любые активы Центробанка России в Соединённых Штатах.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В списке стран, которые уже ввели ограничения, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции на Россию. Европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Администрация SWIFT уже подтвердила готовность к этим ограничениям.

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Фото © Pixabay

Александра Васильева
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