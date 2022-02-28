Вашингтон ввёл санкции против РФПИ и его главы Дмитриева

Кроме того, американским гражданам запретили осуществлять операции с Банком РФ, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов.

Вашингтон вводит санкции против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и самого фонда из-за спецоперации на Украине. Об этом в ходе специального телефонного брифинга сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы полностью заблокировали Российский фонд прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева", — сказал он, отметив, что меры начинают действовать с понедельника.