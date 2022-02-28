Самолёт "Уральских авиалиний", летевший в Португалию за россиянами, развернули в воздухе
Из-за этого группа туристов не смогла сегодня вернуться на родину. При этом посольство уже связалось с ними и начало прорабатывать варианты их перемещения.
Самолёт "Уральских авиалиний", который летел на португальский остров Мадейра за российскими туристами, был развёрнут в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства. Об этом Посольство РФ в Португалии сообщило в своём фейсбуке.
"В связи с объявленным — без какого-либо предварительного уведомления — 27.02 решением португальских властей закрыть, подобно другим государствам ЕС, своё воздушное пространство для российской гражданской авиации рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший 27.02 за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развёрнут в воздухе, группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой", — говорится в сообщении.
Консульский отдел посольства уже связался с находящимися там туристами и начал прорабатывать варианты их возвращения на родину. При этом уточняется, что помощь в размещении оказывают россияне, которые живут на Мадейре на постоянной основе.
Ранее Лайф писал, что более 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей. Из них 27 тысяч человек — в странах Европы, США и Карибского региона, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом находящихся в Европе российских туристов планируют вывезти через Ближний Восток и Турцию. В частности, рассматриваются перелёты через Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и Каир, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Напомним, Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолётов. Повод для всего этого — проводимая РФ военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её начале утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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