Самолёт "Уральских авиалиний", летевший в Португалию за россиянами, развернули в воздухе

Из-за этого группа туристов не смогла сегодня вернуться на родину. При этом посольство уже связалось с ними и начало прорабатывать варианты их перемещения.

Самолёт "Уральских авиалиний", который летел на португальский остров Мадейра за российскими туристами, был развёрнут в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства. Об этом Посольство РФ в Португалии сообщило в своём фейсбуке.

"В связи с объявленным — без какого-либо предварительного уведомления — 27.02 решением португальских властей закрыть, подобно другим государствам ЕС, своё воздушное пространство для российской гражданской авиации рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший 27.02 за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развёрнут в воздухе, группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой", — говорится в сообщении.