Застрявшим за рубежом россиянам разъяснили алгоритм действий для возвращения на родину
Некоторые туристы уже выходят на связь через консульство, регистрируются и готовятся к рейсам по гуманитарным коридорам.
В связи с закрытием авиасообщения с рядом стран многие российские туристы не могут вернуться в Россию. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил в беседе с RT, что весь алгоритм их действий есть на портале Ростуризма.
Он объяснил, что граждане РФ могут связаться с консульствами и с МИД в мобильном приложении. Некоторые россияне уже выходят на связь через консульство, регистрируются и готовятся к рейсам по гуманитарным коридорам, на которые также нужно получить разрешение. Если путешествие организовано туроператором, то можно обратиться к нему.
"Туристы могут либо ожидать вывозного рейса (если это будет по гуманитарным коридорам, это хорошо), либо также через третьи страны, причём ряд из них не обязательно авиа (то есть комбинированный вывоз), всё это согласуется со своим оператором", — подчеркнул эксперт.
Ранее Лайф писал, что более 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей. Из них 27 тысяч человек — в странах Европы, США и Карибского региона, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом находящихся в Европе российских туристов планируют вывезти через Ближний Восток и Турцию. В частности, рассматриваются перелёты через Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и Каир, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам в связи с закрытием авиасообщения с рядом стран.
Напомним, Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолётов. Повод для всего этого — проводимая РФ военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её начале утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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