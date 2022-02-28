Застрявшим за рубежом россиянам разъяснили алгоритм действий для возвращения на родину

Некоторые туристы уже выходят на связь через консульство, регистрируются и готовятся к рейсам по гуманитарным коридорам.

В связи с закрытием авиасообщения с рядом стран многие российские туристы не могут вернуться в Россию. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил в беседе с RT, что весь алгоритм их действий есть на портале Ростуризма.

Он объяснил, что граждане РФ могут связаться с консульствами и с МИД в мобильном приложении. Некоторые россияне уже выходят на связь через консульство, регистрируются и готовятся к рейсам по гуманитарным коридорам, на которые также нужно получить разрешение. Если путешествие организовано туроператором, то можно обратиться к нему.