Ответ на санкции: Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США

Новые меры предусматривают в том числе контроль над продажей валютной выручки экспортёрами и запрет валютных кредитов.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ появился в понедельник вечером на сайте Кремля.