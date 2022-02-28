Ответ на санкции: Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США
Новые меры предусматривают в том числе контроль над продажей валютной выручки экспортёрами и запрет валютных кредитов.
Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ появился в понедельник вечером на сайте Кремля.
- В соответствии с указом экспортёры должны продавать 80% валютной выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.
- Порядок продажи иностранной валюты экспортёрами будет устанавливаться Центробанком.
- Российским резидентам, в соответствии с указом, запрещается предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами России.
- Также резидентам запрещены денежные переводы без открытия счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.
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