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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 16:06
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"Исторический момент": Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / Верховна Рада України

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / Верховна Рада України

Документ адресован Эмманюэлю Макрону, Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Роберте Метсоле

Президент Украины Владимир Зеленский подписал официальную заявку Украины на вступление в Европейский союз. Документ опубликовала Верховная рада, сопроводив его фото с лидером Незалежной.

"Зеленский подписал официальную заявку Украины на вступление в Европейский союз. Исторический момент", — подписала кадры пресс-служба парламента Незалежной.

Документ адресован президенту Франции Эмманюэлю Макрону, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского парламента Роберте Метсоле.

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Напомним, ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Эти требования Киев выдвигает на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Владимир Путин подчёркивал: речи о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Андрей Бражников
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