"Исторический момент": Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / Верховна Рада України
Документ адресован Эмманюэлю Макрону, Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Роберте Метсоле
Президент Украины Владимир Зеленский подписал официальную заявку Украины на вступление в Европейский союз. Документ опубликовала Верховная рада, сопроводив его фото с лидером Незалежной.
"Зеленский подписал официальную заявку Украины на вступление в Европейский союз. Исторический момент", — подписала кадры пресс-служба парламента Незалежной.
Документ адресован президенту Франции Эмманюэлю Макрону, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского парламента Роберте Метсоле.
Напомним, ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Эти требования Киев выдвигает на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Владимир Путин подчёркивал: речи о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.