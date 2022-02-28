Джонсон объявил о дополнительных поставках оружия на Украину

По его словам, это возможно уже в ближайшие часы и дни. О военной поддержке Незалежной он уведомил Зеленского.

Правительство Великобритании намерено поставить дополнительное вооружение на Украину уже в ближайшие сроки. Об этом сообщил премьер-министра королевства Борис Джонсон после телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.