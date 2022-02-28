Джонсон объявил о дополнительных поставках оружия на Украину
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По его словам, это возможно уже в ближайшие часы и дни. О военной поддержке Незалежной он уведомил Зеленского.
Правительство Великобритании намерено поставить дополнительное вооружение на Украину уже в ближайшие сроки. Об этом сообщил премьер-министра королевства Борис Джонсон после телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о британской военной помощи, отправляющейся на Украину, и заявил о приверженности поставлять ещё больше [вооружений] в ближайшие часы и дни", — приводит слова Джонсона его канцелярия.
Ранее Лайф писал, что ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину из-за проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Кроме того, генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие. По словам Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО. Позже он заявил, что НАТО нарастит поставки оружия Украине. По словам генсека альянса, это необходимо, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту.