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Опубликовано 28 февраля 2022, 16:13

Джонсон объявил о дополнительных поставках оружия на Украину

Обложка © Flickr / Chatham House

Обложка © Flickr / Chatham House

По его словам, это возможно уже в ближайшие часы и дни. О военной поддержке Незалежной он уведомил Зеленского.

Правительство Великобритании намерено поставить дополнительное вооружение на Украину уже в ближайшие сроки. Об этом сообщил премьер-министра королевства Борис Джонсон после телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о британской военной помощи, отправляющейся на Украину, и заявил о приверженности поставлять ещё больше [вооружений] в ближайшие часы и дни", — приводит слова Джонсона его канцелярия.

Ранее Лайф писал, что ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину из-за проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Кроме того, генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие. По словам Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО. Позже он заявил, что НАТО нарастит поставки оружия Украине. По словам генсека альянса, это необходимо, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту.

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Татьяна Миссуми
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