В Белоруссии завершились переговоры России и Украины

Согласно заявлению украинской делегации, стороны возвращаются в свои столицы для проведения дополнительных консультаций.

Российско-украинские переговоры в Гомельской области Белоруссии завершились. Украинская делегация сделала короткое заявление, согласно которому стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций.

"Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения. Ради того чтобы эти решения получили возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы", — заявил на брифинге советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.