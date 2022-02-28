В Белоруссии завершились переговоры России и Украины
Согласно заявлению украинской делегации, стороны возвращаются в свои столицы для проведения дополнительных консультаций.
Российско-украинские переговоры в Гомельской области Белоруссии завершились. Украинская делегация сделала короткое заявление, согласно которому стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций.
"Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения. Ради того чтобы эти решения получили возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы", — заявил на брифинге советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, в ближайшее время может состояться второй раунд переговоров, в ходе которого стороны обсудят намеченные темы.
Напомним, Москва предлагала провести Киеву переговоры в Минске, однако получила отказ. Позже стороны договорились встретиться в Гомельской области, недалеко от украинской границы. Российская делегация находится в Белоруссии с воскресенья, 27 февраля. Её возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская делегация прибыла на вертолётах в понедельник, 28 февраля. Переговоры стартовали около 14:00 мск и прошли в три раунда.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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