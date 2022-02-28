Британия собралась добиваться исключения России из Интерпола
Приостановить членство страны в этой организации попросило украинское правительство.
Великобритания собирается добиваться исключения России из Интерпола по требованию Киева, заявила глава МВД Соединённого Королевства Прити Пател на заседании в Палате общин.
"Украинское правительство сегодня потребовало приостановить членство российского правительства в Интерполе. Мы возглавим международные усилия, чтобы добиться этого", — сказала министр.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
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