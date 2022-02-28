Британия собралась добиваться исключения России из Интерпола

Приостановить членство страны в этой организации попросило украинское правительство.

Великобритания собирается добиваться исключения России из Интерпола по требованию Киева, заявила глава МВД Соединённого Королевства Прити Пател на заседании в Палате общин.

"Украинское правительство сегодня потребовало приостановить членство российского правительства в Интерполе. Мы возглавим международные усилия, чтобы добиться этого", — сказала министр.