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Опубликовано 28 февраля 2022, 16:18

Британия собралась добиваться исключения России из Интерпола

Приостановить членство страны в этой организации попросило украинское правительство.

Великобритания собирается добиваться исключения России из Интерпола по требованию Киева, заявила глава МВД Соединённого Королевства Прити Пател на заседании в Палате общин.

"Украинское правительство сегодня потребовало приостановить членство российского правительства в Интерполе. Мы возглавим международные усилия, чтобы добиться этого", сказала министр.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.


Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами
Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами
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Обложка © Pixabay

Татьяна Миссуми
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