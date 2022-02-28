США не видят причин менять уровень готовности своих ядерных сил вслед за Россией

В Белом доме заявили, что провокационная риторика в отношении такого оружия опасна и её следует избегать.

Правительство США не видит причин менять уровень готовности американских ядерных сил из-за с приказа президента России Владимира Путина о переводе российских сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Об этом сообщил в "Твиттере" журналист газеты "Вашингтон пост" Тайлер Пейджер.

"В настоящее время не видим причин для изменения наших собственных уровней тревоги. Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия опасна, увеличивает риск просчёта, её следует избегать, и мы не будем ей потворствовать", — отметил он, ссылаясь на источник в Совете национальной безопасности Белого дома.