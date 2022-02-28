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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 17:00
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США не видят причин менять уровень готовности своих ядерных сил вслед за Россией

В Белом доме заявили, что провокационная риторика в отношении такого оружия опасна и её следует избегать.

Правительство США не видит причин менять уровень готовности американских ядерных сил из-за с приказа президента России Владимира Путина о переводе российских сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Об этом сообщил в "Твиттере" журналист газеты "Вашингтон пост" Тайлер Пейджер.

"В настоящее время не видим причин для изменения наших собственных уровней тревоги. Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия опасна, увеличивает риск просчёта, её следует избегать, и мы не будем ей потворствовать", — отметил он, ссылаясь на источник в Совете национальной безопасности Белого дома.

Глава МИД Германии обратилась к России из-за перевода сил сдерживания в особый режим
Глава МИД Германии обратилась к России из-за перевода сил сдерживания в особый режим

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Shutterstock

Оксана Попова
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