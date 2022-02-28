Парижская филармония отменила концерты оркестра под руководством Гергиева
Ближайшие выступления должны были состояться 9 и 10 апреля в Большом зале имени Пьера Булеза.
Филармония в Париже не даст выступить оркестру Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в апреле. Там сообщили, что отменяют запланированные концерты из-за действий Москвы на Украине.
"Концерты оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева, запланированные на 9 и 10 апреля в Большом зале имени Пьера Булеза, уже отменены", — говорится в заявлении.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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