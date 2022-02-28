Парижская филармония отменила концерты оркестра под руководством Гергиева

Ближайшие выступления должны были состояться 9 и 10 апреля в Большом зале имени Пьера Булеза.

Филармония в Париже не даст выступить оркестру Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в апреле. Там сообщили, что отменяют запланированные концерты из-за действий Москвы на Украине.