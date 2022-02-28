Россияне смогут регистрироваться на вывозные рейсы через "Госуслуги"
Распоряжение адресовано Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Ростуризмом.
Информацию о россиянах, которые в настоящий момент остаются за границей, планируют собирать через специальную форму на портале "Госуслуги". Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Ростуризмом до 3 марта создать на портале госуслуг специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей или на территории России, которые не имеют возможности вернуться в страну из-за ограничения транспортного сообщения", — сообщили в пресс-службе зампреда правительства.
Вице-премьер также дал распоряжение проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через портал "Госуслуги".
Лайф напоминает, что более 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей. Из них 27 тысяч человек — в странах Европы, США и Карибского региона, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом находящихся в Европе российских туристов планируют вывезти через Ближний Восток и Турцию. В частности, рассматриваются перелёты через Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и Каир, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам в связи с закрытием авиасообщения с рядом стран.
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