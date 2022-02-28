Россияне смогут регистрироваться на вывозные рейсы через "Госуслуги"

Информацию о россиянах, которые в настоящий момент остаются за границей, планируют собирать через специальную форму на портале "Госуслуги". Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Ростуризмом до 3 марта создать на портале госуслуг специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей или на территории России, которые не имеют возможности вернуться в страну из-за ограничения транспортного сообщения", — сообщили в пресс-службе зампреда правительства.