Небензя: Оккупация Украины в планы России не входит

Он отметил, что РФ обеспечивает в Донбассе главную задачу ООН, которой является предотвращение новой мировой войны.

В планы России не входит оккупация Незалежной, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на срочном заседании Генеральной Ассамблеи организации по ситуации на Украине.

"В итоге перед лицом неснижающихся угроз жителям ДНР и ЛНР, а также ввиду отсутствия перспектив решения проблемы Донбасса в рамках Минских соглашений президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции на Донбассе. Оккупация Украины в наши планы не входит", — подчеркнул дипломат.