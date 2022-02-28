Небензя: Оккупация Украины в планы России не входит
Он отметил, что РФ обеспечивает в Донбассе главную задачу ООН, которой является предотвращение новой мировой войны.
В планы России не входит оккупация Незалежной, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на срочном заседании Генеральной Ассамблеи организации по ситуации на Украине.
"В итоге перед лицом неснижающихся угроз жителям ДНР и ЛНР, а также ввиду отсутствия перспектив решения проблемы Донбасса в рамках Минских соглашений президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции на Донбассе. Оккупация Украины в наши планы не входит", — подчеркнул дипломат.
При этом он отметил, что корень нынешнего кризиса на Украине заключается в действиях самой Незалежной, которая саботировала Минские соглашения. А специальную военную "Операцию Z" постпред РФ при ООН назвал реализацией права России на самооборону после заявлений Киева по ядерной тематике. Кроме того, Небензя заявил, что Россия обеспечивает в Донбассе главную задачу ООН, которой является предотвращение новой мировой войны.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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