Британским портам предписано не принимать российские суда

Решение принято в ответ на специальную военную "Операцию Z", которую Россия проводит на Украине.

Министерство транспорта Великобритании запретило местным портам принимать российские суда. Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Грант Шэппс.

"Министерство транспорта не считает приемлемым заход российских судов в порты Великобритании. Начиная с данного момента британским портам сказано не предоставлять доступ любому судну, которое, по их оценке, принадлежит, контролируемо, зафрахтовано или управляемо любым человеком, связанным с Россией или попавшими под санкции персонами", — проинформировал он.