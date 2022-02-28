Британским портам предписано не принимать российские суда
Решение принято в ответ на специальную военную "Операцию Z", которую Россия проводит на Украине.
Министерство транспорта Великобритании запретило местным портам принимать российские суда. Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Грант Шэппс.
"Министерство транспорта не считает приемлемым заход российских судов в порты Великобритании. Начиная с данного момента британским портам сказано не предоставлять доступ любому судну, которое, по их оценке, принадлежит, контролируемо, зафрахтовано или управляемо любым человеком, связанным с Россией или попавшими под санкции персонами", — проинформировал он.
Отметим, что сегодня в Англии функционирует 89 портов — грузовых и пассажирских. Крупнейший британский порт — Лондон, являющийся вторым в мире после Нью-Йорка,— расположен на Темзе, в 45 километрах от её устья. Через Лондон проходит 40–50% всего импорта Великобритании и около 25% экспорта.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.
Обложка © Wikimedia.org / Rodhullandemu