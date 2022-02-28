Слуцкий назвал главный итог переговоров с украинцами в Белоруссии

Детали состоявшихся переговоров пока не разглашаются. Стороны взяли время на обдумывание итогов. Новый раунд переговоров назначат уже в ближайшие дни.

Переговоры украинской и российской делегаций в Белоруссии состоялись, их главный итог — то, что стороны услышали друг друга. Так оценил завершившуюся встречу депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

По его словам, стороны смогли детально обменяться мнениями по ключевым вопросам ситуации на Украине. В ближайшие сроки будет назначена новая дата встречи после того, как представители стран обсудят промежуточные итоги со своим руководством.