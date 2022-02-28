Слуцкий назвал главный итог переговоров с украинцами в Белоруссии
Встреча украинской и российской делегаций в Белоруссии. Фото © Telegram / BELTA
Детали состоявшихся переговоров пока не разглашаются. Стороны взяли время на обдумывание итогов. Новый раунд переговоров назначат уже в ближайшие дни.
Переговоры украинской и российской делегаций в Белоруссии состоялись, их главный итог — то, что стороны услышали друг друга. Так оценил завершившуюся встречу депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
По его словам, стороны смогли детально обменяться мнениями по ключевым вопросам ситуации на Украине. В ближайшие сроки будет назначена новая дата встречи после того, как представители стран обсудят промежуточные итоги со своим руководством.
"Подчеркну ещё раз — стороны услышали друг друга. Это — главный итог сегодняшних консультаций. Мы можем работать в этом формате, и прогресс может быть достигнут в ближайшие дни", — сказал Слуцкий.
Напомним, Москва предлагала провести Киеву переговоры в Минске, однако получила отказ. Позже стороны договорились встретиться в Гомельской области, недалеко от украинской границы. Российская делегация находится в Белоруссии с воскресенья, 27 февраля. Её возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская делегация прибыла на вертолётах в понедельник, 28 февраля. Переговоры стартовали около 14:00 мск и прошли в три раунда.