Офис Зеленского назвал переговоры с Россией тяжёлыми, но без обязательных ультиматумов

При этом Подоляк считает, что Москва крайне необъективно смотрит на "запущенные ею разрушительные процессы".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который был одним из участников состоявшихся в Белоруссии переговоров с российской делегацией, назвал их тяжёлыми. Вместе с тем он отметил, что на встрече не было "каких-либо обязательных ультиматумов".