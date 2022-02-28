Офис Зеленского назвал переговоры с Россией тяжёлыми, но без обязательных ультиматумов
Российско-украинские переговоры. Фото © Telegram / BELTA
При этом Подоляк считает, что Москва крайне необъективно смотрит на "запущенные ею разрушительные процессы".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который был одним из участников состоявшихся в Белоруссии переговоров с российской делегацией, назвал их тяжёлыми. Вместе с тем он отметил, что на встрече не было "каких-либо обязательных ультиматумов".
"Переговоры тяжёлые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, всё ещё крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", — написал он в "Твиттере".
Лайф уже сообщал, что российско-украинские переговоры в Гомельской области Белоруссии заняли пять часов и завершились совсем недавно. По итогам встречи Подоляк сделал короткое заявление, согласно которому стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, главный итог переговоров — то, что стороны услышали друг друга. А руководитель российской делегации на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".