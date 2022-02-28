В Раде предложили конфисковать всё российское имущество на Украине
Законопроект об этом будет разработан и рассмотрен в скором времени, уточнили в самом парламенте.
На Украине собираются конфисковать всё российское имущество на своей территории. Депутаты Верховной рады подготовят и внесут на рассмотрение соответствующий законопроект. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского парламента.
"В ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, которое есть на территории нашей страны", — приводится цитата председателя Рады Руслана Стефанчука.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
Заседание Верховной Рады, где обсуждается вопрос конфискации российского имущества на Украине. Фото © Telegram / Верховная рада Украины