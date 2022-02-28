В Раде предложили конфисковать всё российское имущество на Украине

Законопроект об этом будет разработан и рассмотрен в скором времени, уточнили в самом парламенте.

На Украине собираются конфисковать всё российское имущество на своей территории. Депутаты Верховной рады подготовят и внесут на рассмотрение соответствующий законопроект. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского парламента.