Минобороны: Россия не начинала военные действия на Украине, она их завершает
В ведомстве отметили, что необходимо было положить конец войне в ДНР и ЛНР, где за восемь лет вражды трагически погибло более 14 тысяч человек.
Россия не начинала военные действия на Украине, они шли в Донбассе на протяжении восьми лет. Сейчас же Российская армия в рамках "Операции Z" их завершает. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шли восемь лет. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", — сказал генерал-майор.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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