В ведомстве отметили, что необходимо было положить конец войне в ДНР и ЛНР, где за восемь лет вражды трагически погибло более 14 тысяч человек.

Россия не начинала военные действия на Украине, они шли в Донбассе на протяжении восьми лет. Сейчас же Российская армия в рамках "Операции Z" их завершает. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.