Российские туристы застряли в Будапеште без денег после отмены рейсов из-за санкций
Они не могут обменять рубли на местную валюту, банковские карты частично не работают, а некоторые уже убегали от контролёров за неоплату проезда в транспорте.
В Будапеште у российских туристов заканчиваются деньги — обратные рейсы отменяются после закрытия Европой воздушного пространства для самолётов из России. По их словам, банковские карты в Венгрии частично не работают, воспользоваться сервисом PayPal не получается, а обменять рубли на местную валюту невозможно.
"У наших знакомых вчера произошёл такой случай. Они тоже должны были улететь, но нужно было как-то добраться, а денег уже не было. В результате они поехали на автобусе, где их остановили контролёры и хотели выписать штраф на 18 тысяч форинтов. Люди просто убежали", — рассказал один из туристов телеканалу "360".
Россияне обратились в консульство, которое сейчас занимается решеним вопроса. Пока даты обратного рейса не известны, ищутся варианты вывезти туристов по другим маршрутам, как уточнил один из сограждан.
Ранее вступило в силу решение о закрытии воздушного пространства Евросоюза для России. Поводом стала российская военная "Операция Z" в защиту Донбасса на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Запад ввёл санкции против Москвы. Лайф следит за развитием событий.
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