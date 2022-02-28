Российские туристы застряли в Будапеште без денег после отмены рейсов из-за санкций

Они не могут обменять рубли на местную валюту, банковские карты частично не работают, а некоторые уже убегали от контролёров за неоплату проезда в транспорте.

В Будапеште у российских туристов заканчиваются деньги — обратные рейсы отменяются после закрытия Европой воздушного пространства для самолётов из России. По их словам, банковские карты в Венгрии частично не работают, воспользоваться сервисом PayPal не получается, а обменять рубли на местную валюту невозможно.

"У наших знакомых вчера произошёл такой случай. Они тоже должны были улететь, но нужно было как-то добраться, а денег уже не было. В результате они поехали на автобусе, где их остановили контролёры и хотели выписать штраф на 18 тысяч форинтов. Люди просто убежали", — рассказал один из туристов телеканалу "360".