Мединский поблагодарил Лукашенко и Макея за организацию переговоров с Украиной
Встреча украинской и российской делегаций в Белоруссии. Фото © BELTA
Встреча продлилась более пяти часов, стороны условились обдумать промежуточные итоги и назначить новую дату обсуждений.
Россия высоко оценила усилия Белоруссии по организации переговоров с украинской стороной. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Все члены российской делегации хотят поблагодарить белорусскую сторону, лично министра иностранных дел Макея Владимира Владимировича и президента Белоруссии [Александра Лукашенко] за замечательную организацию переговорной площадки и приложенные личные усилия для проведения этих переговоров", — сказал он.
Лайф уже сообщал, что российско-украинские переговоры в Гомельской области Белоруссии заняли пять часов и завершились совсем недавно. По итогам встречи Подоляк сделал короткое заявление, согласно которому стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, главный итог переговоров — то, что стороны услышали друг друга. А руководитель российской делегации на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".