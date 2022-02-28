Мединский поблагодарил Лукашенко и Макея за организацию переговоров с Украиной

Россия высоко оценила усилия Белоруссии по организации переговоров с украинской стороной. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Все члены российской делегации хотят поблагодарить белорусскую сторону, лично министра иностранных дел Макея Владимира Владимировича и президента Белоруссии [Александра Лукашенко] за замечательную организацию переговорной площадки и приложенные личные усилия для проведения этих переговоров", — сказал он.