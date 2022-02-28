Эрдоган подтвердил планы воспользоваться полномочиями по Конвенции Монтрё

Выступая с обращением после заседания кабмина, он заявил о полной решимости в данном вопросе, касающемся движения судов в проливах.

Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтрё в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации на Украине. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.