Эрдоган подтвердил планы воспользоваться полномочиями по Конвенции Монтрё
Выступая с обращением после заседания кабмина, он заявил о полной решимости в данном вопросе, касающемся движения судов в проливах.
Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтрё в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации на Украине. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтрё в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса", — сказал Эрдоган, выступая с обращением после заседания кабмина.
Ранее заблокировать движение российских военных кораблей через проливы призвал посол Украины в Турции Василий Бондарь. Также посол Киева призвал Анкару оказать другую помощь, в том числе путём поставки Украине "оборонительного оружия". После Украина официально попросила Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. Позже лидер Незалежной поблагодарил Реджепа Эрдогана за введение ограничений для прохода российских военных кораблей, подчеркнув, что народ Незалежной "этого никогда не забудет". Однако в Турции опровергли слова Зеленского о закрытии Босфора и Дарданелл для РФ.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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