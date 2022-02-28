В Варшаву прибыла большая группа американских специалистов по кибервойнам

В воздушной гавани их встречали представители правительства и члены контактной группы по ситуации на Украине.

Большая группа американских специалистов по так называемым информационным войнам прибыла в Польшу. Как сообщил Лайфу источник, "кибервоины" приземлились в аэропорту Варшавы.

Собеседник указал на интересный факт: в воздушной гавани специалистов из США встречали представители правительства и члены контактной группы по ситуации на Украине. Цели прибывших в страну, как и сам их визит, не раскрываются. К слову, сегодня сайты сразу нескольких крупных российских СМИ атаковали хакеры, в их числе ресурсы Forbes, "Известий", "Коммерсанта", ТАСС.