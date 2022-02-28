В Варшаву прибыла большая группа американских специалистов по кибервойнам
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В воздушной гавани их встречали представители правительства и члены контактной группы по ситуации на Украине.
Большая группа американских специалистов по так называемым информационным войнам прибыла в Польшу. Как сообщил Лайфу источник, "кибервоины" приземлились в аэропорту Варшавы.
Собеседник указал на интересный факт: в воздушной гавани специалистов из США встречали представители правительства и члены контактной группы по ситуации на Украине. Цели прибывших в страну, как и сам их визит, не раскрываются. К слову, сегодня сайты сразу нескольких крупных российских СМИ атаковали хакеры, в их числе ресурсы Forbes, "Известий", "Коммерсанта", ТАСС.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.