СЦКК: В ДНР 20 мирных жителей погибли и 62 пострадали за 12 дней обстрелов ВСУ

Всего зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения.

За 12 дней эскалации в ДНР погибло 20 мирных жителей, ещё 62 пострадали. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Погибло 20 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 62 мирных жителя, в том числе двое детей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

Уточняется, что 28 февраля погибло пять человек. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это произошло в результате обстрелов Горловки и Донецка со стороны ВСУ.

Всего за 12 дней зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения.

Ранее Народная милиция ДНР заявила о предотвращении диверсий со стороны ВСУ. В частности, по данным Донецка, группа украинских диверсантов хотела подорвать ёмкость для хранения аммиака на заводе "Стирол" в Горловке. Во время нападения был ранен охранник предприятия, обнаруживший группу. Ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни мужчины нет.