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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 02:45

СЦКК: В ДНР 20 мирных жителей погибли и 62 пострадали за 12 дней обстрелов ВСУ

Всего зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения.

За 12 дней эскалации в ДНР погибло 20 мирных жителей, ещё 62 пострадали. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Погибло 20 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 62 мирных жителя, в том числе двое детей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

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Уточняется, что 28 февраля погибло пять человек. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это произошло в результате обстрелов Горловки и Донецка со стороны ВСУ.

Всего за 12 дней зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения.

Ранее Народная милиция ДНР заявила о предотвращении диверсий со стороны ВСУ. В частности, по данным Донецка, группа украинских диверсантов хотела подорвать ёмкость для хранения аммиака на заводе "Стирол" в Горловке. Во время нападения был ранен охранник предприятия, обнаруживший группу. Ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни мужчины нет.

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Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Обложка ТАСС / Александр Рюмин

Никита Никонов
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