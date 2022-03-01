Лукашенко рассказал о раскрытых планах Украины нанести удар по войскам РФ в Белоруссии
В результате Россией был нанесён упреждающий удар по тяжёлым вооружениям ВСУ, чтобы предотвратить потери и воздействие на республику.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании Совета безопасности заявил, что несколько зенитных и ракетных дивизионов на Украине около белорусской границы планировали нанести удар по находившимся в республике российским войскам.
"Наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории", — сообщил Лукашенко.
По его словам, Минск поднял беспилотники и убедился в планах украинской стороны. Но и тогда, как отметил Лукашенко, он не давал приказа пускать по ним ракеты. Россией был нанесён упреждающий удар "2–3 ракетами" по этим тяжёлым вооружениям ВСУ, чтобы предотвратить свои потери и влияние на Белоруссию. Он также уточнил, что, если бы этого шага не было, украинские ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь. Кроме того, по словам Лукашенко, Россия сейчас не применяет ракеты дальнего действия.
А ранее Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России. Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Орловский Павел