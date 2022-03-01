Лукашенко рассказал о раскрытых планах Украины нанести удар по войскам РФ в Белоруссии

В результате Россией был нанесён упреждающий удар по тяжёлым вооружениям ВСУ, чтобы предотвратить потери и воздействие на республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании Совета безопасности заявил, что несколько зенитных и ракетных дивизионов на Украине около белорусской границы планировали нанести удар по находившимся в республике российским войскам.

"Наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории", — сообщил Лукашенко.

По его словам, Минск поднял беспилотники и убедился в планах украинской стороны. Но и тогда, как отметил Лукашенко, он не давал приказа пускать по ним ракеты. Россией был нанесён упреждающий удар "2–3 ракетами" по этим тяжёлым вооружениям ВСУ, чтобы предотвратить свои потери и влияние на Белоруссию. Он также уточнил, что, если бы этого шага не было, украинские ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь. Кроме того, по словам Лукашенко, Россия сейчас не применяет ракеты дальнего действия.