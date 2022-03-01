"Не оставили выбора": Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России

Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.

Россия начала военную операцию на Украине, потому что это был единственный выход защитить Донбасс после многолетних безрезультатных переговоров с Киевом и странами Запада. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко и добавил, что России просто не оставили выбора.