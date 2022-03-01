"Не оставили выбора": Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России
Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.
Россия начала военную операцию на Украине, потому что это был единственный выход защитить Донбасс после многолетних безрезультатных переговоров с Киевом и странами Запада. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко и добавил, что России просто не оставили выбора.
"Из-за усиления военной активности Вооружённых сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации", — сказал он на совещании с Совбезом Белоруссии.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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